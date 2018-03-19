Сотрудники полиции города Милтон-Кинс, расположенного в южной части Великобритании, задержали водителя, у которого при себе были права на имя героя популярного мультсериала Гомера Симпсона. Об этом сообщается на странице полицейского управления в Twitter.

На обнародованном снимке видно, что права выданы на имя Гомера Симпсона, который проживает в Спрингфилде. Кроме того, в карточке размещено изображение персонажа, вместо фотографии.

Также у водителя не было страховки и собственных прав. Автомобиль мужчины изъяли.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в серии мультипликационного сериала "Симпсоны", которая вышла 20 лет назад, было предсказано слияние двух известных кинокомпаний - 20th Century Fox и The Walt Disney Company. В подтверждение этого журналист Даррен Ровелл обнародовал кадры из мультсериала.

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