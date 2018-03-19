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Непогода в Украине: 129 населенных пунктов остаются обесточенными – ГСЧС
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19.03.2018 09:19
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В течение 17–18 марта в результате снегопадов, налипания мокрого
снега и порывов ветра сработала автоматическая система защиты линий
электропередачи в 129 населенных пунктах, заявили в Государственной
службе по чрезвычайным ситуациям Украины. 19 марта в Украине
ожидаются метели, снегопады и гололедица на дорогах Фото:
Сергей Кузьменко / Facebook "В течение 17–18 марта в результате
осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы
ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП
остаются обесточенными 129 населенных пунктов в семи областях, а
именно: Запорожская – 40, Николаевская – 35,
Донецкая – 22, Днепропетровская – 17, Одесская – 10,
Херсонская – 3 и Кировоградская – 2", – сказано в
сообщении.Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания
помощи в буксировке транспорта привлечены 1310 единиц техники и
2110 спасателей.Подразделения ГСЧС отбуксировали 308 автомобилей,
оказана помощь 483 гражданам.В Государственном агентстве
автомобильных дорог Украины функционирует штаб по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.Аэропорты и морские торговые
порты работают в штатном режиме.Укргидрометцентр предупреждал, что
17–19 марта в Украине ожидаются метели и понижение температуры
до -16°.Заместитель председателя
Киевской городской государственной администрации Николай
Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных
условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта
выходным днем.19 марта в Украине ожидаются метели, снегопады и
гололедица на дорогах.
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