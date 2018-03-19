Россия рассмотрит идею постепенно выйти из соглашения экспортеров нефти ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Новака, российские чиновники примут решение не раньше второй половины 2018 года. По прогнозам, к этому времени должен восстановиться баланс на рынке нефти.

«Как только конечная цель – балансировка рынка – будет достигнута, мы начнем рассматривать возможность постепенного выхода из этой сделки», – сказал глава Минэнерго интервью Bloomberg TV.

На прошлой неделе министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане предположил, что Россия может досрочно выйти из соглашения о сокращении добычи нефти, так как «мало привержена оставаться в нем до конца этого года».

Ранее Казахстан заговорил о выходе из соглашения ОПЕК+. Власти страны намерены повышать, а не замораживать объемы добычи нефти.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия и Казахстан, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. На встрече в Вене в ноябре 2017 года страны продлили соглашение до конца 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.

Цель соглашения – снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней. Страны ОПЕК согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, Россия — на 300 тыс. баррелей в сутки. С третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 года коммерческие запасы нефти в странах, присоединившихся к сделке, сократились с 3,067 млрд баррелей до 2,985 млрд баррелей. При этом добыча нефти в США, которые не присоединились к этой соглашению, с конца ноября 2016 года выросла на 11,5% до 9,7 млн баррелей в сутки.

Аналитики полагают, что рост цен на нефть в 2018 году будет сдержанным из-за высоких запасов черного золота. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что в этом году «общий рост поставок может превысить рост спроса».

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