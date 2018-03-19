В результате происшествия пострадали два молодых человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.

При взрыве на юго-западе города Остин в штате Техас ранения получили два человека, сообщает Fox news, информирует svodka.net.

Также сообщалось о втором взрыве неподалеку от первого, однако данные о нем официально не подтвердились.

Служба оказания неотложной медицинской помощи Остина информировала об одном инциденте в результате которого пострадали два молодых человека в возрасте около 20 лет. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями.

Напомним, 12 марта в жилом доме Остина взорвалась очередная (третья) посылка, два человека были госпитализированы. Имеет ли этот случай отношение к другим таким же, пока неизвестно.

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Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов.

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