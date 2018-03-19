Как напомнили в Facebook-сообществе «Бойкот российского кино», таким образом канал нарушил Закон Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку звезда советского кино внесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Как известно, Табаков, которого на «Интере» назвали «человеком безграничного обаяния и многогранного таланта», публично одобрял аннексию Крыма, и в 2014 году был одним из деятелей культуры РФ, которые написали письмо в поддержку оккупации полуострова.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира