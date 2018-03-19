Украинцы попытались нелегально пересечь границу с 19-ю котятами, 15 из которых уже были мертвыми.

Об этом сообщает польское издание передает

Двое мужчин и две женщины, граждане Украины пересекали границу между Украиной и Польшей на двух машинах. При досмотре автомобилей, в багажнике были обнаружены котята.

Животных перевозили в недопустимых условиях. 15 котят при перевозке погибли, а в живых осталось лишь четверо.

"Во время проверки на пункте пропуска представители Пограничной службы обнаружили 19 котят, которых удерживали в недопустимых условиях", - сообщила пресс-секретарь пограничного пункта пропуска в Перемышле Эдита Чабовска.

По словам пресс-секретаря, в одном из автомобилей обнаружили кожаную сумку, в которой было 10 погибших животных.

Во втором автомобиле нашли еще один рюкзак с девятью котятами, пять из которых также успели погибнуть. Представители пограничной службы Польши вызвали полицию и ветеринарную службу. Ветеринары оказали помощь четырем выжившим котятам.

Как сообщает польская сторона, только на часть животных у граждан Украины были оформлены соответствующие документы, которые давали дозволение на вывоз животных за пределы Украины.

Но по словам пресс-секретаря пограничной службы, эти документы вероятнее только подделаны. Украинцев задержали.

"Все нарушители признали факт нарушения закона и были освобождены из-под стражи. Они ответят в суде", - сказала Марта Фач, пресс-секретарь муниципальной полиции в Пшемысле.

Гражданам Украины было предъявлено обвинение в перевозке животных с нарушением текущих ветеринарных требований. Их оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.

Кроме того, украинцев обязали вернуть выживших котят обратно в Украину.

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