Киеву нужно безотлагательно предпринимать кардинальные решения в экономической сфере, поскольку кризис экономики РФ может серьезно затронуть Украину, считает знаток Института политического образования Александр Солонтай.

По мнению политического эксперта, Россия под президентством Владимира Путина будет продолжать проявлять агрессию против Украины, информирует svodka.net.

«Затянутое присутствие Путина у власти закончится для него полным крахом. В частности, экономические пертурбации, которые начались в России (он не может закрыть границы в современном мире) завершатся тем, что российская экономика именно при Путине и начнет падать, особенно в конце каденции, которая начнется после выборов 18 марта. Собственно, это и станет приговором российскому империализму.

Нет ни одной формулы и возможности оставлять экономику, связанную с мировым экономическим пространством, и при этом одновременно строить империю. Это невозможно. Тем более, это невозможно на обломках Советского Союза, где процессы начали играть в противоположную сторону. Поэтому времена Путина станут периодом, когда он пытался затормозить естественный распад советских процессов на территории России. Но, несмотря на затяжную президентскую каденцию, он не смог остановить необратимый процесс.

Я не думаю, что внезапная смерть Путина наступит именно в эту каденцию. Думаю, в течение этого периода начнется его экономический кризис: когда даже те люди, которые считали, что при Путине благосостояние выросло, начнут отворачиваться от него и считать, что Кремль не обеспечивает экономического благополучия даже для тех, кто сегодня пойдет и проголосует за Путина», — пишет политолог.

Читайте: Украина и Кувейт подписали договор о поставках оружия

«Думаю, сначала для Путина начнется такая экономическая смерть. А если он еще раз продолжит каденцию, может наступить и внезапная физическая смерть. И вот после этой внезапной физической смерти в какую-то следующую энную каденцию, вероятно, ни один преемник не сможет сделать то, что сделал Путин, — сгрести все вместе и держать в одних руках. Возможен, в том числе, и распад Российской Федерации. Возможны очень невероятные сценарии по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, но это будет нескоро.

Украине нужно учиться жить в реалиях того, что в ближайшие годы Путину хватит физического здоровья держать Россию, более того, он будет продолжать имперские агрессивные действия, пытаясь еще распространить свое влияние и расширить границы современной путинской империи.

Перспектива изменений в российском авторитарном состоянии довольно далека. Ближайшая перспектива — дождаться, пока экономические процессы не станут необратимыми. Украина будет успешной, если за это время она сделает экономические трансформации. Если же мы дождемся, когда кризис в российской экономике станет очень глубоким и еще больше потянет за собой Украину, это будет трагедией для нас, — подчеркнул политолог.

Читайте: Кто придет с мечом, получит 9 грамм свинца, - Порошенко предупредил Россию

Сводка.нет - Новости Украины и Мира