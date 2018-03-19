Телеканал Showtime выпустил официальный трейлер мини-сериала "Патрик Мелроуз" с британцем Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Видео опубликовали в YouTube 16 марта. Названа также дата выхода первого эпизода ленты – 12 мая. В основу сюжета лег цикл романов британского журналиста Эдварда Сент-Обина о Патрике Мэлроузе, британском аристократе. Действие охватывает время с 1960-х до начала нулевых и описывает травматичное детство главного героя, когда он терпел жестокое обращение отца, а также его зрелые годы и борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. | Первый случай выйдет 12 мая Скриншот: Showtime / YouTube видео Видео: Showtime / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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