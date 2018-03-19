Говорят, что Ахметов наотрез отказался давать денег на кампанию Бойко, но готов поддержать другого кандидата., пишет в Фейсбуке известный журналист.

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Вообще в Оппоблоке сейчас творятся интересные дела. Во фракции давно зреет раскол, и чем ближе к выборам, тем сильнее недовольство ахметовского крыла, которое выступает против руководящей роли Юрия Бойко, информирует svodka.net.

Ахметовцы не хотят выдвигать Бойко в президенты. Его кандидатура не нравится по ряду причин. Во-первых – не свой. Во-вторых – ни рыба, ни мясо, харизмы нет, по популярности уже проигрывает гораздо более живому и харизматичному Рабиновичу из конкурирующего проекта, который сейчас отжимает у Оппоблока юго-восток. А скоро еще подключится Добкин, который со своим хамством и матюками «ватному» избирателю тоже милее, чем газовый воришка.

Говорят, что Ахметов наотрез отказался давать денег на кампанию Бойко, но готов поддержать другого кандидата. И вычислить этого канидата несложно, даже если не знать внутренних раскладов. Вилкул активничает в последнее время и записывает видеообращения не просто так. Ахметовское крыло делает ставку на него и сейчас усиленно качает, чтобы заменить Бойко. Если Бойко и верные ему опричники не уступят, Оппоблок скорее только расколется, и ахметовцы во главе с Вилкулом уйдут в самостоятельное плаванье.

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«Партия регионов» продолжает дробиться и распадаться на отдельные проекты, что не может не радовать. С нетерпением жду парламентских выборов, чтобы посмотреть, как они будут отбирать друг у друга голоса. Давно мечтал о таком шоу.

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