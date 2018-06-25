На время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины назначила 7 дополнительных поездов.

Об этом пишет "Урядовий кур'єр", передает со ссылкой на .

Поезд № 191/192 - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из в 08:03, приход во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в в 21:46.

Поезд № 197/198 - Ковель курсировать 25 июня и 1 июля. Отправление из в 7:28 и приход в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в в 19:53.

Поезд № 177 - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и приход в в 20:43.

Поезд № 162/161 Николаев - осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и приход в в 13:14.

Поезд № 179 - отправится в рейс 1 июля. Отправление из в 08:50 и приход в Днепра в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в в 22:28.

Поезд № 780/779 Винница - Сумы курсировать 27-30 июня и 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, приход в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и приход в Винницу в 13:08.

Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и приход в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Украинские металлурги вынуждены сокращать объемы производства из-за сбоев и ограничении перевозок по железной дороге. Критическая ситуация, как отмечают производители, наблюдается на участке Камыш-Заря-Волноваха, ведущем в Мариуполь.

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