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Лукашенко поздравил Путина с "убедительной победой" на выборах президента России
19.03.2018 10:07
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Беларусь и выразил надежду на дальнейшее расширение белорусско-российского стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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