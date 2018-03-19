Лукашенко поздравил Путина с "убедительной победой" на выборах президента России - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Лукашенко поздравил Путина с "убедительной победой" на выборах президента России
19.03.2018 10:07
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Беларусь и выразил надежду на дальнейшее расширение белорусско-российского стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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