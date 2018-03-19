Что будет с монетизацией льгот на проезд в Украине

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На сегодня в Украине предоставляется льгота бесплатного проезда в общественном транспорте. Принятое Кабмином постановление предусматривает предоставление вместо такой льготы денежной компенсации. Ее размер ежегодно будет определяться региональными властями. , информирует svodka.net.

Украинские эксперты скептически смотрят на перспективы реализации в Украине программы замены льгот на проезд в общественном транспорте денежной компенсацией.

Пожалуй, главная проблема, связанная с реализацией программы монетизации льгот (и не только на транспорте), — отсутствие денег.

По словам эксперта общественной компании «Европатруль» Вячеслава Коновалова, в Украине в разное время принимались нормативные акты, касающиеся различных категорий льготников, «при этом финансирование под это не выделяется».

Он также отметил, что в бюджетах средств на данные цели нет. «Как местные власти без бюджетных росписей будут финансировать монетизацию льгот?» — задается вопросом специалист.

Эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук отметил, что сегодня в стране примерно 10 млн льготников, при этом на каждого из них в месяц, по самым предварительным расчетам, будет расходоваться примерно 200 грн. Соответственно, либо эти средства должны будут изыскивать местные органы власти, либо они будут компенсироваться госбюджетом.

В связи с этим возникают очень большие сомнения, что принятая программа будет реализована, а решение правительства отправить документ на доработку только усиливает эти сомнения.

Предложенная реформа, скорее только, не достигнет своих целей, прогнозирует Ярослав Пилипчук. По его словам, в частности, монетизация должна помогать улучшению качества сервиса в транспорте. «Но будет ли это – я думаю, сомнительно», — заявил эксперт.

Кроме того, отмечает он, есть немаловажный вопрос, дойдут ли деньги до самого пассажира. И дело не только в отсутствии средств.

«Есть риски, что до конкретного пассажира, конкретного льготника эти деньги будут доходить с очень сильными перебоями», — сказал Пилипчук, отметив, что в данном вопросе критическим моментом является эффективная система администрирования монетизации.

«Конкретных механизмов реализации (программы монетизации) нет, — соглашается Вячеслав Коновалов. — Я боюсь, что все это будет спускаться на тормозах».

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