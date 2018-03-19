Вопрос Украины рассматривается как один из элементов внешнеполитической игры России с Западом, пишет в Фейсбуке руководитель ГИ «Права справа».

Что касается ситуации на Востоке Украины, то она вряд ли существенно ухудшится после выборов президента РФ. Скорее только, Россия будет пытаться реализовать так называемый «абхазский сценарий». Его результатом стала война в Грузии и признание РФ в одностороннем порядке «республик» Абхазия и Южная Осетия, информирует svodka.net.

Напомню, в 1994 году в Москве были подписаны мирные соглашения между Грузией и самопровозглашенной Абхазией. После чего в Абхазии начала работать миротворческая задача ООН. Стороны конфликта договорились о развертывании «миротворческих сил» стран СНГ с целью наблюдения за соблюдением соглашения. Миссия была расположена на линии разграничения — в Верхнем Кодори и Гальском секторе.

Согласно мандату Совета Безопасности ООН, сотрудники миссии осуществляли наблюдение и контроль за выполнением сторонами соглашения о прекращении огня и разъединении сил. Кроме того осуществлялся контроль за перемещением тяжелой техники в зоне безопасности или зоне ограничения вооружений. Наблюдение велось и за кое-где хранения тяжелой военный техники, выведенной из зоны безопасности и зоны ограничения вооружений.

После вторжения российских войск на территорию Грузии задача ООН вывела всех своих наблюдателей, которые находились в Верхнем Кодори, действительно оставив Грузию с Россией один на один. 26 августа 2008 в одностороннем порядке Россия признала эту псевдореспублику.

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Отмечу: вопрос Украины рассматривается как один из элементов внешнеполитической игры России с Западом. Где-то Путин будет ослаблять позицию — в Сирии, КНДР, Иране. Где-то усиливать — как в Украине.

Стоит заметить, что одним из таких рычагов влияния остается вопрос обмена военнопленными. С одной стороны, Путин вроде бы заявил о прогрессе, появилась информация, что рассматривается вопрос возвращения политических пленников Кремля. С другой, президент РФ сразу же притормозил этот процесс. Этим Путин показал, что будет рассматривать дальнейший план действий на востоке Украины уже после выборов.

Войну на Донбассе Россия и дальше будет использовать как элемент воздействия как на Запад, так и на Украину, чтобы не дать нам спокойно развиваться. Конфликт заморожен. В лучшем случае Россия согласится на миротворцев на линии разграничения. Тем более, не будет контроля над границей со стороны миротворцев.

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К тому же в воображении Запада контроль миротворцами над границей — это фиксация того, что там происходит. Миротворцы не станут вступать в военное противостояние с РФ. Они будут иметь мандат на поддержание мира, а не на принудительное разоружение пророссийских боевиков.

Украине нужно рассчитывать только на собственные силы. На пятом году войны стоит уже об этом себе сказать. Потому что идет расхолаживание нации: будто санкции, миротворцы решат конфликт на Донбассе. А у нас в оборонной сфере происходит что-то непонятное. Армию надо не разворовывать, а развивать.

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