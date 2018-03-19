«Рядом с ним на его глазах российская ПВО в нескольких вылетах сбила четыре наших боевых самолета, смерть была рядом, и каким-то чудом он дважды возвращался из вылета в одиночку», — говорится в сообщении журналиста Юрия Бутусова на его странице в Facebook.

Кроме того, Волошин был ведущим дежурной пары штурмовиков в резерве командования АТО в Краматорске в августе 2014-го. Дважды наносил удары непосредственно по российским войскам, причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском.

«Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы при катапультировании у самой земли. И еще одно чудо — раненый, вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой», — рассказал журналист.

«Сейчас он стал исполняющим обязанности директора Николаевского аэропорта, который скоро должен открыться. Собирал свою команду из таких же честных и принципиальных военных», — добавил он.

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