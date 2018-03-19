Порошенко призвал инвесторов из Кувейта участвовать в приватизации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития активизацию финансового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

"Обсуждались пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.

П.Порошенко проинформировал об изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов. Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал инвесторов из Кувейта принять участие в приватизации в Украине.