По словам Захарченко, Путин вернул Россию «в концерт мировых держав».

Главарь «ДНР» Александр Захарченко приравнял себя к мировым лидерам и отправил главе РФ Владимиру Путину поздравление по случаю победы на выборах, информирует svodka.net.

Данное обращение опубликовано на его официальном сайте.

Так, по словам Захарченко, Путин вернул Россию «в концерт мировых держав».

«Под Вашим руководством Россия, как птица феникс, восстала из пепла 90-х годов и вернулась в концерт мировых держав. И мы верим, что вместе с Россией в мировую политику вернётся тема справедливого мироустройства. Ведь начала совести, свободы и справедливости лежат в самом основании Российской цивилизации», — сказано в поздравлении.

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Путин, который побеждает на очередных выборах главы государства, уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

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