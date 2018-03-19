129 населенных пунктов обесточены

Речь идет о Запорожской области, где обесточены 40 населенных пунктов, Николаевскую - 35, Донецке - 22, Днепропетровске - 17 Одесскую - 10, Херсонскую - 3 и Кировоградскую - 2, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным сиутаций.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Сообщалось также, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения из-за отсутствия лимита на газ при минусовой температуре остались более две тысячи абонентов.

Отметим, в Украине 19 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается сильный снег , кое-где метели, снежные заносы.