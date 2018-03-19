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Посольство Турции в Дании забросали коктейлями Молотова
19.03.2018 10:35
Посольство Турции в Дании забросали коктейлями Молотова
В Дании атаковали турецкое посольство
Турецкое посольство в Копенгагене, Дания, забросали коктейлями Молотова на ночь 19 марта.
Посольство Турции в Дании забросали коктейлями Молотова Фото: EPA

Злоумышленники бросили в здание посольства минимум четыре бутылки с зажигательной смесью, - сообщает Nyheder .

Патруль, который находился рядом с посольством, видел, как двое нападавших бежали от здания, однако преследования не было - полицейские пытались предотвратить распространение огня.

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Daily Hurriyat@HurriyatPk
 

Turkish Embassy in Denmark Comes Under Petrol Bombs' Attack - According to police, two people attacked Turkey's embassy in Copenhagen with petrol bombs on Monday.

08:20 - 19 бер. 2018
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Напомним, тысячи людей в немецком городе Ганновер 17 марта вышли на демонстрацию против турецкой военной операции в сирийском районе Африн.

Свободная сирийская армия под прикрытием турецких вооруженных сил взяли под контроль центр сирийского города Африн.

Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Генштаб Турции в четверг, 1 февраля, заявил о  уничтожения 19 объектов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака . В ходе авиаудара погибли 49 курдских бойцов.

Турецкие власти называет представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

За время военной операции тысячи жителей АФРИН вынуждены были покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели 141 гражданского вследствие турецкой операции "Оливковая ветвь".

Отметим, в прошлом месяце  сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения  о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкий наступление.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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