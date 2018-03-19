Порошенко и министр обороны Кувейта согласовали мероприятия для презентации украинского вооружения и военной техники

Президент Украины Петр Порошенко и первый вице-премьер, министр обороны Государства Кувейт шейх Насер Сабах ас-Сабах обсудили на переговорах перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.

"Отмечено наличие всех необходимых предпосылок для успешной реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Согласованы дальнейшие двусторонние мероприятия с целью презентации в Кувейте потенциала украинских вооружений и военной техники", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Стороны также поприветствовали подписание соглашения между правительством Украины и правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в военной и других сферах.