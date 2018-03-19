Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель выразили озабоченность отравлением в Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Меркель и Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили случай со Скрипалем Фото: EPA "Премьер-министр и канцлер выразили взаимную обеспокоенность относительно отравлений в Великобритании нервно-паралитическим веществом и подчеркнули важность солидарности НАТО по этому поводу", – рассказали в пресс-службе.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитазилировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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