|Призерам Паралимпиады-2018 государство выплатит более 90 млн грн, - Минспорта
|19.03.2018 10:43
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На Паралимпиаде-2018 Украина получила 22 медалиПризерам Паралимпиады-2018 Украина выплатит более 90 млн гривен.
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
" Информируем общественность, что государство выплатит нашим чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место - 125 тыс. Долларов, за II место - 80 тыс. Долларов, за III место - 55 тыс. долл ", - сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Николай Даневич.
И. о. министра опубликовал скан-копию соответствующего приказа по министерству №1187 от 19 марта за его подписью, в котором указано общее фонд вознаграждения в размере 3 млн 440 тыс. долларов.
Напомним, в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта прошли XII зимние Паралимпийские игры. В Южной Корее собрались более пятисот спортсменов из 48 стран мира. Они соревновались между собой в 6 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде-2018 было разыграно 80 комплектов медалей.
Сборную Украины на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане представляли 33 спортсмена. Паралимпийская команда Украины заняла шестое место в медальном зачете завершились в Пхенчхане зимних Игр-2018. В активе сборной Украины 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.