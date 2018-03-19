|"Снігурочка": Маша Єфросиніна здивувала кольоровою шубою (ФОТО)
|19.03.2018 10:46
|
Відома телеведуча, а віднедавна ще й актриса Маша Єфросиніна навіть тепер, коли Україну замітає снігами, виявилася готовою до похолодань і продемонструвала неймовірно стильний образ.
На своїй сторінці в Інстаграмі зірка опублікувала яскраву світлину, на якій позує у шубі кількох кольорів - синього, білого, коричневого та чорного. Образ Маша доповнила в'язаною біло-гобулою шапочкою.
"Значить, я спершу все запакувала, а потім розпакувала", - пожартувала зірка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями