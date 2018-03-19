Британский актер Эдди Редмэйн через газету сообщил о рождении сына.
В семье Редмэйна произошло пополнение Фото: ЕРА Об этом написали в
печатном издании – газете The London Times, передает Daily
Mail.Мальчику дали имя Люк Ричард.15 июня 2016 года Бэкшейв родила
девочку Ирис Мэй.Редмэйн и Бэкшейв поженились 15 декабря 2014 года
в Сомерсете.Известность Редмэйн получил после роли физика-теоретика
Стивена Хоккинга в фильме "Теория всего". В 2015 году на
экраны вышел фильм "Девушка из Дании", рассказывающий историю
первого в мире транссексуала, роль которого исполнил Редмэйн.В 2015
году он был назначен офицером Ордена Британской империи за
выдающиеся заслуги в драме.
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