Британский актер Эдди Редмэйн через газету сообщил о рождении сына. В семье Редмэйна произошло пополнение Фото: ЕРА Об этом написали в печатном издании – газете The London Times, передает Daily Mail.Мальчику дали имя Люк Ричард.15 июня 2016 года Бэкшейв родила девочку Ирис Мэй.Редмэйн и Бэкшейв поженились 15 декабря 2014 года в Сомерсете.Известность Редмэйн получил после роли физика-теоретика Стивена Хоккинга в фильме "Теория всего". В 2015 году на экраны вышел фильм "Девушка из Дании", рассказывающий историю первого в мире транссексуала, роль которого исполнил Редмэйн.В 2015 году он был назначен офицером Ордена Британской империи за выдающиеся заслуги в драме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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