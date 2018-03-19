Париж обеспокоен милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар

В ведомстве заявили, что страна и в дальнейшем поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Через четыре года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыму в рамках международно признанных границ", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Согласно заявлению МИД, Франция не признает проведения выборов президента России на территории Крыма.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общины и призывает освободить всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма ", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приедет в Киев 22 и 23 марта.

Признавать результаты выборов президента РФ в аннексирована Крыму отказалась также Норвегия.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия и в дальнейшем будет поддерживать политику ЕС в отношении непризнания", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Отметим, по результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.