Польша из солидарности с Великобританией может выслать из страны российских дипломатов.

Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники, передает «Европейская правда».

Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Скрипаля. Помимо высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй. Дело отравления бывшего шпиона будет также в центре сегодняшних переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в понедельник посещает Варшаву.

Решение относительно санкций будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, наилучшим сценарием является совместные действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

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