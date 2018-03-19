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Киевляне возмущены рекламой перевозок Киев-Москва в одной из столичных кофеен (фото)
19.03.2018 10:56
Киевляне возмущены рекламой перевозок Киев-Москва в одной из столичных кофеен (фото) В Киеве возле метро "Черниговская" в одной из кофеен заметили листовки с рекламой регулярных перевозок из Киева в Москву.

Как пишет в Facebook Ярослав Бондаренко, на визитке указано имя Александр и номера телефонов.

«Реклама для рабов. Не долго утро было добрым… Отправил пачку туалетной рекламы в мусор — мутит от цветов страны ублюдков… Метро «Черниговская», прямо в кофейне… Александр ПНХ со своими перевозками», — пишет он.

В комментариях пользователи также возмутились по этому поводу.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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