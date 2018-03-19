|Киевляне возмущены рекламой перевозок Киев-Москва в одной из столичных кофеен (фото)
|19.03.2018 10:56
|
Как пишет в Facebook Ярослав Бондаренко, на визитке указано имя Александр и номера телефонов.
«Реклама для рабов. Не долго утро было добрым… Отправил пачку туалетной рекламы в мусор — мутит от цветов страны ублюдков… Метро «Черниговская», прямо в кофейне… Александр ПНХ со своими перевозками», — пишет он.
В комментариях пользователи также возмутились по этому поводу.Источник
Поделитесь статьей с друзьями