|В США в воздухе поломался вертолет с Иванкой Трамп на борту
|19.03.2018 10:57
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В Вашингтоне экстренно вернулся в аэропорт вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и Джаред Кушнер, сообщает CNN.
По полученным данным, причиной возвращения вертолета в аэропорт стал отказ одного из двигателей. Иванка Трамп и Джаред Кушнер направлялись в Нью-Йорк.
В настоящее время причина отказа двигателя остается неизвестной. Однако отмечается, что посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне прошла успешно.
Напомним, Иванка Трамп и Джаред Кушнер исполняют функции советников президента США.
Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер.
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