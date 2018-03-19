В Вашингтоне экстренно вернулся в аэропорт вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и Джаред Кушнер, сообщает CNN.

По полученным данным, причиной возвращения вертолета в аэропорт стал отказ одного из двигателей. Иванка Трамп и Джаред Кушнер направлялись в Нью-Йорк.

В настоящее время причина отказа двигателя остается неизвестной. Однако отмечается, что посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне прошла успешно.

Напомним, Иванка Трамп и Джаред Кушнер исполняют функции советников президента США.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер .

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