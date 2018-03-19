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Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности - СМИ
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19.03.2018 10:57
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Высокопоставленные сотрудники Белого дома обязаны сохранять
конфиденциальность и по истечении строка пребывания президента США
Дональда Трампа на посту, пишет издание Washington Post. Трамп
принял решение из-за утечек информации Фото: ЕРА Такое
решение Трамп принял в первые месяцы после инаугурации из-за
утечек информации.Некоторые из чиновников сначала отказались,
но под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот
момент пост руководителя аппарата Белого дома, все же
согласились.Согласно договору, конфиденциальность должна была
сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа
на посту президента.По информации издания, согласно черновику
соглашения, сотруднику Белого дома, нарушившему соглашение, грозит
штраф в $10 млн. Предполагается, что в финальной
версии соглашения эта сумма могла быть уменьшена.Трамп победил на
президентских выборах в США 8 ноября 2016 года, 20 января 2017 года
он официально вступил в должность.
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