Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко признателен международным партнерам, которые отказались проводить наблюдение за незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму, и ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность этих выборов в Крыму.

"Приветствую решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - говорится в заявлении главы Украинского государства, распространенном в понедельник.