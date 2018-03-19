В понедельник, 19 марта, Организация Североатлантического договора начнет переезд в новую штаб-квартиру. Об этом сообщает DW .

Стоимость здания, расположенного близко от предыдущей штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, оценили в около 1,2 миллиарда евро.

Представитель Альянса отметил, что 4 тысячи сотрудников и дипломатов переведут в новую штаб-квартиру приблизительно за три месяца.

В новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита Организации Североатлантического договора еще в мае 2017 года. Также переезд изначально планировали осуществить в 2017 году, но из-за проблем с сетевой инфраструктурой его отложили.

Помимо этого, указано, что обновленный административный центр находится на территории бывшего аэродрома Брюсселя. Его строительство заняло семь лет, а на работы потратили, по меньшей мере, 1 миллиард евро.

Как сообщал svodka.net ранее, в НАТО заявили, что Россия должна ответить на выдвинутый премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ультиматум.

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