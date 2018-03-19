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Выборы президента РФ 2018. На зарубежных участках Путина поддержали 84,89% россиян
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19.03.2018 11:05
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По данным ЦИК РФ, явка на заграничных избирательных участках в ходе
выборов президента России составила более 98%, убедительную победу
одержал нынешний глава российского государства Владимир Путин. На
зарубежных участках за Путина проголосовали почти 85% избирателей
Фото: ЕРА В ЦИК получили информацию с 299 из 394
участков. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 5,29%
голосов избирателей, Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива") – 3,89%, Владимир Жириновский (ЛДПР) –
1,83%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,54%, Борис Титов
(Партия роста) – 0,67%, Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз") – 0,42%, Максим Сурайкин ("Коммунисты
России") – 0,32%.РБК отмечает, что, по данным ЦИК, явка на
заграничных избирательных участках составила более 98%.18
марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.После обработки
99,8% бюллетеней Путин лидирует с 76,67% голосов.
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