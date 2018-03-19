По данным ЦИК РФ, явка на заграничных избирательных участках в ходе выборов президента России составила более 98%, убедительную победу одержал нынешний глава российского государства Владимир Путин. На зарубежных участках за Путина проголосовали почти 85% избирателей Фото: ЕРА В ЦИК получили информацию с 299 из 394 участков. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 5,29% голосов избирателей, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") – 3,89%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – 1,83%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,54%, Борис Титов (Партия роста) – 0,67%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,42%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,32%.РБК отмечает, что, по данным ЦИК, явка на заграничных избирательных участках составила более 98%.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.После обработки 99,8% бюллетеней Путин лидирует с 76,67% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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