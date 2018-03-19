Путин, как носитель основной доли нелегитимности, показывает глубину деградации населения страны.

Низкопробная клоунада, называемая в РФ выборами – закончилась. Похоже на то, что в это раз была поставлена задача обеспечить 70+% и ему нарисовали 73%. Что тут характерно, если бы пришла команда выдать «на гора» 93, 98 или даже 198%, то план был бы выполнен и даже немного – перевыполнен, ибо в состав РФ пока входят Чечня, Дагестан и другие субъекты федерации, которые способны выдавать любое количество голосов. Там никого не расстраивает, что 100% — предел. Но это – их дело. С другой стороны, скептически относиться к нынешнему результату, который будет благословлен их ЦИК – не стоит. Вполне вероятно, что если бы процесс голосования был бы чистым и электронным, например – с телефона, как на Евровидении, то там оказалось бы выше 90% поддержки Путина, информирует svodka.net.

Риторика руководства Великобритании в плане обвинений лично Путина и его окружения и вынесение за скобки населения РФ – в корне не правильно. Путин на самом деле – порождение желаний населения РФ, как в свое время Гитлер был порожден желаниями населения Германии. Так что тут разделять Путина и его электорат – ошибочно.

Но что касается именно Великобритании, то такие заявления могут быть просто дипломатической игрой. Когда интересам Британии мешало первое лицо, именно на этой территории, то она не сильно раздумывала и запускала подковерную комбинацию, приводящую к ликвидации первого лица. Павел 1 с его табакеркой и шарфом – тому яркий пример. Сейчас противопоставлять Путина некому (даже ограбленному им населению), да и незачем. В самом деле, более триллиона награбленных денег вывезены из РФ и находятся в поле досягаемости Фемиды Западных стран. Да и особого интереса РФ не представляет, чтобы вокруг нее разворачивать какую-то игру, чтобы смещать одно первое лицо и выводить второе. Тем более, никому не нужно замещать весь слой российской «элиты» на что-то другое.

То есть, всем интересно не то, кого там изберут. С этим вопросов ни у кого не возникало. Речь идет о том, чтобы все это пространство, все эти люди (элита) и правящая вершина вышли из зоны легитимности. После этого можно делать уже все, что угодно.

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Простой пример. Дело Скрипаля, по своим существенным условиям, почти полностью накладывается на дело Литвиненко, а, вероятно, есть еще десятки подобных дел, но все они не получили ни резонанса в прессе, ни жестких заявлений правительства. Хотя состав преступления налицо, способ убийства – отдельно опасный и опасный жизни других подданных Ее Величества. Но тогда объем легитимности Путина гасил все самые неприятные последствия, ибо никто не хотел конфронтации. Теперь все изменилось. Путина уже не рассматривают как главу крупной мировой державы, пусть и с кровожадными наклонностями. Вспомним, сколько раз возникали скандалы, по разным поводам, по тому же малазийскому авиалайнеру и все уходило в какую-то вязкую трясину. А все потому, что лишь дай ход этому делу и оно выходит на самый верх, то есть – на Путина. Всем понятно, что обстрел малазийского самолета штатным российским комплексом ЗРК мог быть осуществлен только по команде, а эти команды легко прослеживаются и через несколько звеньев, даже с учетом физически ликвидированных лиц, составляющих цепочку, все равно приведут к Путину. Кстати, то же самое и с самолетом Леха Качинского, с аннексией Крыма, с массовыми убийствами в Украине и Сирии. То есть, подобные расследования быстро упираются в первое лицо государства и нужно политическое решение, причем не национального лидера той или иной страны, которой не повезло испытать на себе преступный почерк Путина, а некое коллегиальное решение ведущих стран мира, которые решают степень легитимности Милошевича, Хуссейна, Каддафи или Путина.

Очевидно, что такое решение принято и всем просто плевать, кого в РФ сегодня избрали. Мало того, Путин, как носитель основной доли нелегитимности, показывает глубину деградации населения страны. Целая цепь скандалов, начиная с кокаина и заканчивая обвинениями лично Путина в разграблении своей страны, в любом другом месте вызвали бы такой протест, что у фигуранта отпали бы все амбиции идти на выборы.

Но на россиян это не действует совершенно. Они избирают вора, убийцу и наркоторговца потому, что именно этого они и хотят. Им ничего другое и не нужно.

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Тем самым они подписали приговор всему комплексу государства и общества, который они называют Россия, но который так и остался Московией. Понятно, что квази-выборы сыграли сейчас таким же образом с РФ. каким, в свое время, играл сам Путин с Украиной и продолжает играть с Беларусью и Арменией. То есть, Москва перебрала на себя большую часть внешнеполитических полномочий этих стран, ведя от их имени переговоры по насущным вопросам. Это потому, что с Путиным вели разговор все мировые лидеры, а с его сателлитами – никто. Теперь сама РФ попала в ситуацию, когда сможет вести переговоры только через посредника, скорее только – через Китай. Это значит, что из субъекта внешней политики Путин превратил РФ в ее объект.

В общем, россияне сегодня проголосовали за смерть своей страны и это не может не радовать, ибо дальше события будут развиваться в ускоренном темпе. РФ уже названа страной-изгоем и выборы Путина вряд ли будут признаны странами, обеспечивающими необходимый уровень легитимности. Кто знает, какой веер последствий будет после этого. Просто на минуточку представим, что легитимность Путина будет не просто не подтверждена, но официально не заявлена на международной арене. Что станет с полномочиями РФ в ООН и других организациях.

И самое главное. В любых подобных ситуациях, когда руководство какой-то страны чрезмерно заворовалось или натворило массу военных преступлений, воздействие идет уже на всю страну, но с соблюдением гуманитарных аспектов, потому что население страны не могло поддерживать ограбление и убийство себя же, ибо это — нонсенс. Однако в случае с РФ, население поддерживает именно это, а потому воздействие на РФ может и не опираться на гуманитарные аспекты. То есть, россияне сегодня сами себе выбрали то, что ждет их уже завтра и обвинять им надо будет только себя.

А Путин таки загонит своего «Аленя» до смерти и сядет на его голову. Но Алень этого сам хотел и выбрал свое будущее именно в таком виде, как изображено на фото.

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