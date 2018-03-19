Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь у Авдеевки На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Фото: Андрій Попіль Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, - сообщает пресс-центр штаба АТО. В частности, на Донецком направлении враг дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина. Напомним, за минувшие сутки штаб Антитеррористической операции зафиксировал один обстрел боевиками позиций Вооруженных Сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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