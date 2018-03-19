|Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь у Авдеевки
|19.03.2018 11:06
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На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишинаЗа прошедшие сутки агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.
Фото: Андрій Попіль
Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении враг дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки.
На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
Напомним, за минувшие сутки штаб Антитеррористической операции зафиксировал один обстрел боевиками позиций Вооруженных Сил Украины.
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