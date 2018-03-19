Украина проработает перечень лиц, способствовавших проведению незаконных выборов в Крыму, для укрепления санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости представить перечень лиц, способствовавших проведению незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова Крым, для укрепления санкций против РФ.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - говорится в заявлении П.Порошенко, опубликованном на его официальном сайте в понедельник утром.

По его словам, проведение российской оккупационной администрацией выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением международного права.

"Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский последний акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заявляет глава Украинского государства.

Президент также заявляет о намерениях украинской стороны приложить дополнительные усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций "для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму". "Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России", - добавил П.Порошенко.