Кинокритики считают, что пятый случай "Звездных войн" под названием "Империя наносит ответный удар", который выпустили в 1980 году, является лучшим из всех лент саги. Об этом говорится в рейтинге "Звездных войны", опубликованном Esquire .

Указано, что именно этот фильм включает в себя самые запоминающиеся моменты саги. Указанная лента является продолжением первой части франшизы "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", которая заняла второе место в рейтинге.

Третья позиция досталась фильму "Последние джедаи", вышедшему в конце 2017 года. Режиссером выступил Райан Джонсон. Также в первую пятерку попали ленты "Месть ситхов" 2005 года и "Изгой-один. Звездные войны: Истории" 2016 года.

За ними следуют "Пробуждение силы", "Возвращение джедая" и "Скрытая угроза". Самым неудачным фильмом саги признали "Атаку клонов".

Как сообщал svodka.net ранее, в американском городе Лос-Анджелес началось строительство Музея нарративного искусства и создателя Звездных войн Джорджа Лукаса.

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