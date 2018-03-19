Победа Путина в Крыму с более чем 92% голосами поддержки - это эпитафия. Об этом заявил экс-глава Интерпола в Украине Кирилл Куликов.

"Победа Путина в Крыму с более чем 92% голосами поддержки - это эпитафия, надпись на надгробном камне власти сегодняшней Украины, с которой люди не связывают своё будущее не только в Крыму, но и в Украине в целом!

Это ответ на беспорядок, вакханалию и беспредел, творящиеся в "европейской Украине"..." - Заявил Кирилл Куликов.

В Крыму за президента РФ Владимира Путина проголосовали 92,15% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Ближайший соперник Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал в аннексированном Крыму 2,20%% голосов. На третьем месте руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 1,81%.

У Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") 1,64% голосов. За лидера "Яблока" Григория Явлинского проголосовали 0,48%, у Бориса Титова от Партии роста 0,26%. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") получил 0,21% голосов. Сергей

Бабурин ("Российский общенародный союз") набрал 0,19%.

В Севастополе Путин набрал 90,19% голосов, Грудинин – 3.59%, Жириновский – 2,89%, Собчак – 1,27%. Остальные кандидаты получили менее 1% голосов избирателей, сообщает ЦИК России.

На выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней.

Франция не признает выборы президента Российской Федерации на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Через 4 года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция не признает организацию выборов президента России на территории Крыма.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар", – говорится в заявлении.

"Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех людей, задержанных с нарушением международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", – добавляет МИД Франции.

Также сообщается, что 22 и 23 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Киев, где проведет переговоры с украинской властью, в частности относительно ситуации на Донбассе.

В свою очередь, новый глава МИД Германии Гайко Маас назвал неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осудил попытки легитимации аннексии.

"Результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы", – заявил он перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо", – подчеркнул глава немецкого МИД.

Он добавил, что Германия не поддерживает действия по легитимации аннексии полуострова.

Маас также отметил, что в связи с этим Россия останется сложным партнером. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, говорит министр.

"Вместе с тем от России ожидаться конструктивный вклад", – сказал он.

Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", – отметил министр.

Прибывшие в Крым международные наблюдатели назвали первые выборы президента России на полуострове настоящей демократией. Об этом иностранные гости региона рассказали на пресс-конференции в Симферополе.

"Нарушений мы не увидели, мы увидели настоящую демократию, чистую демократию, могу сказать, что Крым является самым демократичным местом в мире", - сказал журналистам международный зритель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.

С ним согласилась и зритель из Сербии, политолог Драгана Трифкович. По ее словам, сама организация выборов в Крыму действительно исключает возможность коррупции и ошибок.

"Совершенно организовано. Это очень хороший пример демократии", - сказала она.

По словам Бекмана, выборы в Крыму прошли "максимально прозрачно, успешно", они были "хорошо организованы", при этом, "люди голосовали в праздничном настроении".

"Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма. Сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. А западные провокации, попытки вмешаться в политические процессы в Крыму не были успешны", - добавил он.

Наблюдатель из США, доктор философии Калифорнийского университета Гильберт Докторов добавил, что считает выборы президента России в Крыму вторым референдумом, выбором крымчан в пользу России.

"Многие считают, что это второй референдум, я думаю, что это так и есть. Меня впечатлил профессионализм, спокойствие, все шло тихо, спокойно, без ажиотажа, все шло, как должно быть, это большое достижение администрации и крымского народа", - рассказал он.

Наблюдатель из Латвии Александр Гапоненко со своей стороны также указал, на демократичность выборов в Крыму. Он сообщил, что по итогам голосования в регионе подготовит доклад, в котором попытается представить картину того, что происходило в Крыму 18 марта.

"Мы считаем, что выборы демократичны. Сейчас появился ряд статей, которые в искаженном виде представят, что происходило в Крыму. Мы не прорвем информационную блокаду, но мы дадим альтернативную точку зрения на ситуацию.

Наши заметки вызывают большой интерес, люди хотят знать правду", - отметил Гапоненко.

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