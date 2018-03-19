|Депардье пришел на выборы президента России
|19.03.2018 11:13
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Французский актёр Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.
Он пришёл на избирательный участок около 10:20 воскресенья, информирует svodka.net.
Депардье быв в кожаной куртке и тёмных очках, хотя в Париже была непогода
На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актёр ответил, что «с патриотическими, с чувством любви к России».
Как известно, Жерар Дэпардьё получил российское гражданство в соответствии с указом главы России Владимира Путина от 1 января 2013 года.
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По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.