Французский актёр Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.

Он пришёл на избирательный участок около 10:20 воскресенья, информирует svodka.net.

Депардье быв в кожаной куртке и тёмных очках, хотя в Париже была непогода

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актёр ответил, что «с патриотическими, с чувством любви к России».

Как известно, Жерар Дэпардьё получил российское гражданство в соответствии с указом главы России Владимира Путина от 1 января 2013 года.

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По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

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