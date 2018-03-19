Законопроект "О валюте" определен президентом Украины Петром
Порошенко как неотложный. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Порошенко выступил инициатором законопроекта "О
валюте" Фото: president.gov.ua Законопроект №8152 определен
как неотложный. Текста документа на сайте парламента пока нет.2
марта Национальный совет реформ рассмотрел и
одобрил разработанный Национальным банком Украины проект
закона "О валюте" . По словам Порошенко, документ вводит
принцип "разрешено все, что не запрещено", и предусматривает
введение постепенной и гибкой либерализации на валютном рынке
Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей.
Предлагается отменить декрет Кабинета Министров "О системе
валютного регулирования и валютного контроля"."Будет отменен
валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее
150 тыс. грн (то, что касается малого и среднего бизнеса), отменен
валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества
транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от
нерезидентов", – рассказывал Порошенко.
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