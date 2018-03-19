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Порошенко внес в Раду законопроект о валюте
19.03.2018 11:13
Законопроект "О валюте" определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко выступил инициатором законопроекта "О валюте" Фото: president.gov.ua Законопроект №8152 определен как неотложный. Текста документа на сайте парламента пока нет.2 марта Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте" . По словам Порошенко, документ вводит принцип "разрешено все, что не запрещено", и предусматривает введение постепенной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей. Предлагается отменить декрет Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля"."Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее 150 тыс. грн (то, что касается малого и среднего бизнеса), отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов", – рассказывал Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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