В оккупированной Керчи российские силовики разогнали собрание гаражного кооператива "Марат", а его организатора Игоря Вовка силой увезли в отделение полиции.

Как передает , об этом сообщает Крымская правозащитная группа в , передает

По информации местного керченского издания, участники кооператива 16 марта собрались в сквере Летчиков, чтобы обсудить земельную проблему гаражного кооператива. Однако, приехавшие на место проведения мирного собрания "полицейские", применив силу, забрали председателя кооператива "Марат" Игоря Вовка в отделение полиции для составления на него административного протокола, а остальных участников заставили разойтись.

"Члены кооператива продолжили оформление бумаг, платили за землю, но не так давно получили претензию на миллион рублей (около 455 тысяч гривен – ред.). Именно эту проблему хотели обсудить люди. На место также прибыли представители администрации Керчи и правоохранители, а также члены одной из политических партий", – пишет издание.

По словам председателя кооператива Игоря Вовка, российская оккупационная власть города дала ответ на проведение митинга с нарушением сроков. Однако организатор мероприятия согласился отменить митинг и объявить об этом собравшимся.

После оккупации в Крыму оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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