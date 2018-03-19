Украина с начала отопительного сезона почти на 50% снизила запасы природного газа в подземных хранилищах. Об этом сообщили в пресс-службе оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

Согласно полученным данным, в настоящее время в хранилищах находится 8,6 млрд куб. м газа. При этом отмечается, что в марте среднесуточный отбор составил 80,77 млн куб. м.

Стоит отметить, что с начала марта Украина импортировала 371 млн куб. м газа: 268,1 млн куб. м - через Словакию, 64 млн куб. м - через Венгрию, 38,7 млн куб. м - через Польшу. Собственная добыча с начала марта составила 952,8 млн куб. м, транзит - 4,2 млрд куб. м.

Как сообщал svodka.net.uа, НАК "Нафтогаз-Украины" намерен провести встречу с российским концерном "Газпром" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира