Как подчеркнул глава государства в обнародованном на его странице в Facebook видео обращении, ни зафиксирована «явка», ни нарисованный «результат» не соответствуют реальной активности жителей полуострова.

«Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал — Крым — это Украина!» — напомнил Порошенко.

По его словам, обнародованы официальные «данные» является ни чем иным, как фальсификацией.

«Говоря известным российским фразеологизмом — «филькина грамота». Ее Кремль будет теперь использовать в гибридной информационной войне, он ведет не только против Украины, а против только мира. Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму», — предупредил президент.

Также Порошенко отметил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму.

«Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей. Призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России», — резюмировал глава государства.

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