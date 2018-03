Facebook под огнем критики Facebook вынуждена объясняться, как сторонняя компания получила доступ к данным о миллионах пользователей. Facebook оказалась под огнем критики, после того как вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, и что, вероятно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году, информирует svodka.net. Законодатели в США и Великобритании требуют объяснений, как Cambridge Analytica получила доступ к информации о пользователях соцсети без их согласия. Генеральный прокурор штата Массачусетс сообщил в субботу, что планирует начать расследование этого дела, сообщает The Wall Street Journal. Facebook заблокировала компанию Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных в соцсетях для разработки стратегических коммуникаций в рамках избирательных кампаний, в том числе, вероятно, для президентской кампании Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press. Решение о блокировке было принято из-за того, что британская компания собирала данные о пользователях с нарушением правил соцсети, отмечается в сообщении. Читайте: Facebook массово блокирует аккаунты украинцев, которые рассказывают правду о России Согласно заявлению Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение «This is your digital life» на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о 270 тыс. пользователей Facebook третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica. Facebook сообщает, что, как и остальные приложения, «This is your digital life» после установки запрашивало у пользователя согласие на доступ к личной информации, такой как место проживания, список «друзей» в соцсети, а также к контенту, которому пользователи ставили «лайки». Соцсеть признает, что А.Коган получил доступ к данным пользователей Facebook законно, получив их согласие перед установкой приложения. Однако он нарушил правила соцсети, передав данные в Cambridge Analytica. В 2015 году Facebook удалил приложение А.Когана и потребовал от него и британской компании заверения в том, что вся полученная ими информация будет уничтожена. Тогда А.Коган и Cambridge Analytica заявили, что согласны выполнить требование Facebook. Однако несколько дней назад в Facebook поступили сведения, что не все данные были удалены, следовательно компания приняла решение о блокировке доступа Cambridge Analytica и А.Когану в соцсеть.



