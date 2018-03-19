|Курс биткоина 19 марта вырос
|19.03.2018 11:29
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Курс Bitcoin 19 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с воскресеньем добавил более 7%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 19 марта, в понедельник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 8358.25 BTС/USD (+7.65%)
Американская биржа Bitfinex 8338.00 BTС/USD (+7.70%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с воскресеньем (7764.16 BTС/USD) вырос на 7.65%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 46 604 390 долларов на 5982 биткоина.
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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.
Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.
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