Курс Bitcoin 19 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с воскресеньем добавил более 7%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 19 марта, в понедельник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8358.25 BTС/USD (+7.65%)

Американская биржа Bitfinex 8338.00 BTС/USD (+7.70%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с воскресеньем (7764.16 BTС/USD) вырос на 7.65%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 46 604 390 долларов на 5982 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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