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Глава ЦИК РФ заявила, что за Путина на выборах президента РФ проголосовали 76,66% россиян
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19.03.2018 11:37
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На выборах президента РФ за главу Кремля Владимира Путина
проголосовали 56 206 514 избирателей, рассказала глава ЦИК РФ Элла
Памфилова. Памфилова рассказала, сколько россиян проголосовали за
Путина Фото: ЕРА За нынешнего главу Кремля проголосовали 56 206 514
избирателей. РБК отмечает, что этот результат является
рекордным: в 2012 году Путин набрал 63,6% голосов
избирателей, в 2004 году – 71,31%, в 2000 году – 52,94%.За
кандидата от КПРФ Павла Грудинина свои голоса отдали 11,9%
россиян, лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержали 5,66%
избирателей.Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набрала
1,67%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,04%, Борис Титов
(Партия роста) – 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты
России") – 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз") – 0,65%, По предварительным данным,
явка на выборах составила 67,47%.18 марта – в
день годовщины аннексии Крыма – в России прошли
президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.После обработки
99,8% бюллетеней Путин лидировал с 76,67% голосов.
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