На выборах президента РФ за главу Кремля Владимира Путина проголосовали 56 206 514 избирателей, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Памфилова рассказала, сколько россиян проголосовали за Путина Фото: ЕРА За нынешнего главу Кремля проголосовали 56 206 514 избирателей. РБК отмечает, что этот результат является рекордным: в 2012 году Путин набрал 63,6% голосов избирателей, в 2004 году – 71,31%, в 2000 году – 52,94%.За кандидата от КПРФ Павла Грудинина свои голоса отдали 11,9% россиян, лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержали 5,66% избирателей.Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набрала 1,67%, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,04%, Борис Титов (Партия роста) – 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,65%, По предварительным данным, явка на выборах составила 67,47%.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.После обработки 99,8% бюллетеней Путин лидировал с 76,67% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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