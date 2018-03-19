В понедельник утром, 19 марта, в Запорожье с рельсов сошел вагон трамвая и повредил столб электросети. Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте города Запорожья .

По полученным данным, случай произошел на улице Шевченко напротив здания школы. Вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельсов и врезался в забор частного двора. В результате столкновения был поврежден столб электросети.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел на улице Борщаговская около остановки Василенко возле линии скоростных трамваев. Кроме того, указано, что в результате аварии движение транспортных средств в сторону центра было парализовано, на месте образовалась крупная пробка.

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