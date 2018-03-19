Рынки акций Европы падают вслед за железной рудой, металлами и нефтью

Фондовые индексы Западной Европы заметно снижаются в ходе торгов в понедельник вслед за акциями горнорудных и нефтегазовых компаний на фоне падения цен на железную руду, цветные металлы и нефть.

Инвесторы по-прежнему встревожены перспективами мировой торговой войны и ждут, как этот вопрос будет освещаться в ходе встречи финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе 19-20 марта.

Главным событием недели, вероятно, будет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. По его итогам новый глава Федрезерва Джером Пауэлл проведет первую для себя пресс-конференцию в этом качестве.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,8%, до 374,55 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 1,1%, как и французский CAC 40. Германский DAX потерял 1,3%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 - по 0,7%.

Горнорудные и металлургические компании в понедельник являются лидерами падения на европейских рынках: BHP потеряла 2,5%, Rio Tinto - 2,3%, Antofagasta - 2,9%, ArcelorMittal - 1,8%. Железная руда на торгах в Сингапуре подешевела на 4,3%, падение цен с февральского пика достигло 16%.

Также на фоне снижения цен на нефть дешевеют акции нефтегазовых компаний: Total SA - на 2,3%, BP Plc - на 1,4%, Royal Dutch Shell Plc - на 1,2%.

Курс акций британской инжиниринговой группы GKN Plc поднялся на 0,8%. Инвесткомпания Melrose Industries Plc, ведущая борьбу за поглощение GKN, еще раз улучшила свое предложение, пообещав направить 1 млрд фунтов стерлингов ($1,39 млрд) на выплату пенсий сотрудникам компании в случае, если она примет предложение о слиянии. Капитализация Melrose снизилась на 1,2%.

Цена бумаг британского девелопера Hammerson подскочила на 26,6%, продемонстрировав самый значительный подъем с 1990 года на новостях о том, что компания отклонила предложение французской Klepierre о поглощении. Акции Klepierre подешевели на 4%.

Благодаря Hammerson сектор недвижимости - единственный из 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600, торгующийся в "зеленой зоне". При этом объемы операций превышают средний уровень за 30 дней более чем вчетверо.

В Великобритании дорожают акции букмекерских компаний, поскольку регулятор отрасли опубликовал доклад с более мягким подходом к ставкам на игровых автоматах, чем ожидалось. Ladbrokes Coral прибавила 4,2%, William Hill - 3,8%, GVC Holdings - 1,3%.

Рыночная стоимость софтверной компании Micro Focus рухнула на 44% из-за предупреждения об ухудшении выручки и отставки CEO.