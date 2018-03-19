Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий осудил проведение выборов президента РФ в аннексированном Крыму. Парубий подчеркнул, что выборы президента РФ умышленно провели 18 марта Фото: rada.gov.ua "Хочу подчеркнуть, что вчера в России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма. Хочу напомнить, что украинский парламент принял постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям с призывом не признавать легитимность выборов президента РФ 18 марта 2018 года и его последующие решения. Исходя из общего принципа права, право не может возникнуть из правонарушения", – отметил он.Парубий подчеркнул, что выборы умышленно провели 18 марта."Я напомню, что именно 18 марта 2014 года был подписан ничтожный договор о так называемом присоединении Крыма к России и именно в этот день, 18 марта 2014 года, в Симферополе во время штурма российской оккупационной армией украинской воинской части был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин. Мы об этом помним, не забудем и не простим", – сказал спикер.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий.На выборах Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней.В оккупированном Россией Крыму и Севастополе за него проголосовало более 90% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России в оккупированном Крыму, заявил президент Украины Петр Порошенко.Он назвал результаты так называемых выборов в Крыму "филькиной грамотой". Порошенко ожидает, что в итоговом отчете международной миссии будет указано на незаконность проведения голосования на территории полуострова.В МИД Украины сообщили, что глава ведомства Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 человек, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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