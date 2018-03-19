Результаты президентских выборов 2018 превзошли ожидания в окружении Путина (76 с лишним процентов — данные ЦИК на час ночи). Об этом можно было судить по происходившему в предвыборном штабе президента. К 11 вечера туда приехал сам ВВП. Все обратили внимание на то, что премьер Дмитрий Медведев его не сопровождал, а сам Владимир Путин действительно не ответил на вопрос, будет ли ДАМ премьером при свежепереизбранном президенте.

фото: Наталия Губернаторова фото: Наталия Губернаторова

Избирательный штаб Владимира Путина мало напоминал собрание единомышленников, переживших трудную предвыборную борьбу и готовящихся к ее кульминационному моменту. Доверенные лица, представители инициативной группы и прочие приглашенные начали вяло подтягиваться в Гостиный двор через полчаса после закрытия участков в Москве. Их лица не выражали никакой тревоги или, наоборот, особой радости.

Даже когда с большого экрана, на котором шел прямой эфир одного из федеральных каналов, ведущий объявил данные экзит-полов, присутствующие вообще никак не отреагировали. Ни аплодисментами, ни возгласом. "Да мы и так были уверены, что Владимир Владимирович победит с большим отрывом, а может, даже поставит личный рекорд", - оправдывались перед журналистами они.

Пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов советовал не торопиться: по его мнению, итоговый результат будет не сильно, но все-таки меньше объявленного социологами. "Очень большой процент тех, кто отказался отвечать, и эти люди вряд ли голосовали за Путина", - рассуждал он. По словам Кондрашова, в избирательном штабе были бы рады и более низким цифрам: в конце концов даже сам Путин сказал, что его устроит любой результат, который ему позволит остаться на посту президента. Но люди решили по-другому.

"На Западе не учли наш менталитет", - считает Кондрашов, - Скандалом со Скрипалем британцы мобилизовали народ, подняли явку и сплотили россиян вокруг Владимира Путина". В итоге выяснилось, что "молчуны", не пожелавшие откровенничать с социологами, по всей видимости, голосовали за главного кандидата - по мере подсчета голосов рейтинг ВВП, вопреки прогнозам штабистов, не упал, а напротив вырос на несколько пунктов.

Никакой специальной программы для тех, кто собрался в Гостином дворе, предусмотрено не было. Приглашенным за неимением выбора приходилось забавлять себя самим: большинство смотрели прямой эфир или практиковали навыки small talk, обсуждая затянувшуюся зиму и творческие планы.

Поздний ужин, состоявший из шашлыка и холодных закусок, спросом практически не пользовался. Большинство доверенных лиц Путина, по всей видимости, сторонники ЗОЖ, и на ночь глядя не едят.

Кинорежиссер Никита Михалков объяснял журналистам, что политика Путина называется "просвещенный консерватизм", и это как раз то, что нужно стране, поскольку позволяет сотрудничать и с либералами, и с левыми. "Кроме него, сейчас Россией никто руководить не может! - убежден Михалков, - Но в этом есть не только ответственность, но и опасность, поскольку должна быть преемственность: Путину и его команде нужно начать выращивать тех, кому можно будет передать страну".

Однако с представителями "команды президента" обсудить эти планы не представлялось возможным: члены штаба, не говоря уже о чиновниках администрации Кремля прятались где-то в недрах Гостиного двора и в "люди" выходить не спешили.

Владимир Путин приехал в штаб ближе к 23.00, когда по всей стране посчитали уже примерно 50% голосов, и его рекордный результат практически стал данностью.

Появление президента, наконец-то, вызвало хотя какое-то оживление между собравшихся, некоторые из которых начали уже было клевать носом: с разных сторон послышались крики "Поздравляем!" и "Ура!". Однако больше всех усердствовали волонтеры, а также неизвестно откуда взявшиеся депутаты Госдумы, сразу поспешившие встать поближе к ВВП.

Путин поблагодарил присутствующих, назвав их членами своей "большой команды" и заявил, что впереди у этой "команды" еще много работы. "Как я уже говорил, нам нужен решительный рывок в развитии, - напомнил президент, - Мы можем и должны это сделать!"

Под крики "Россия!" официанты начали выносить шампанское, но Путин праздновать не спешил. Ему еще надо было ответить на вопросы журналистов, ожидавших в соседнем помещении.

Хотя изначально в мини пресс-конференции было запланировано только два вопроса, Путин, будучи в прекрасном настроении, согласился на блиц. В итоге до него докричался даже пожилой китаец с неизменным вопросом о братских чувствах к председателю Си.

Президент впервые подробно прокомментировал дело Скрипаля, но ничего такого, что отличалось бы от линии МИДа, не сказал: по его словам, немыслимо, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу - это чушь, бред и нонсенс. Путин повторил, что в арсенале России нет веществ, которым, по мнению британцев, отравили Скрипаля - и вообще это вряд ли военный газ, поскольку в этом случае жертвы умерли бы сразу. "Мы готовы принять участие в необходимых расследованиях, но пока не видим заинтересованности с обратной стороны", - заявил ВВП.

Однако самым интересным оказался вопрос по внутренней повестке, в частности, судьбе Дмитрия Медведева. Путин сказал, что "предметно" начинает думать на эту тему с сегодняшнего дня, но все решения будут приняты уже после инаугурации - то есть в начале мая.

Примечательно, что Дмитрий Медведев не сопровождал Путина во время его визита в штаб, хотя в ночь выборов 2012 года они вышли к сторонникам вдвоем, демонстрируя прочность тандема.

Что касается конституционной реформы и возможного перераспределения полномочий между ветвями власти, то, по словам президента, "пока" ничего такого не планируется. Однако кто знает, что будет года через два или через четыре, когда ВВП невольно окажется в положении "хромой утки". Кстати, Путина спросили, не планирует ли он вновь принимать участие в выборах в 2030 году? И он, между прочим, нисколько не удивился, хотя и посчитал вопрос смешным. Ответ был: "Нет. Я что, до ста лет здесь буду сидеть?" Но вообще-то в 2030 ему будет только 78.

Пока ВВП отвечал на вопросы журналистов, его доверенные лица и другие активисты с чувством выполненного долга начали расходиться по домам, даже не опустошив заготовленные штабом ящики шампанского.

Напоследок многие решили сделать селфи в шапках с надписью "Putin Team". Проект, затеянный в ноябре 2017 года хоккеистом Александром Овечкиным для сторонников ВВП за рубежом, в итоге не был задействован в избирательной кампании президента, но шапки пошить успели. Так не пропадать же добру...

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