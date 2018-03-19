|Як влада Миколаївщини довела до самогубства Героя України Волошина, — блогер (фото, відео)
|19.03.2018 11:47
|
У неділю, 18 березня, в місті Миколаїв виконуючий обов`язки директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин вчинив самогубство. 29-річний військовий льотчик здійснив постріл з бойового пістолету.
Так, в офіційному повідомленні поліції йдеться про те, що постріл з сусідньої кімнати почула армия Волошина, яка також розповіла, що останні дні свого життя її чоловік перебував у тривожному стані і казав про неприємності на роботі. На місце подій прибули правоохоронці та медики, Волошина терміново направили до лікарні швидкої допомоги, де він і помер від отриманих ушкоджень. Пістолет марки ПМ, з якого було здійснено постріл, вилучений правоохоронцями та доправлений на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»).
Довідка:
У мережі оприлюднені скріншоти листування Волошина у мессенджері Whats App, де він скаржиться співрозмовнику на тиск з боку голови Миколаївської ОДА Савченко і зауважує, що йому приходять суїцидальні думки. У листуванні йдеться про те, що Волошин розуміє, що пішов на злочин, затвердивши на вимогу чиновників обладміністрації тендерну оборудку.
Відомий миколіївський журналіст оприлюднив аудіо запис наради, на якій можна почути голоси схожі на заступника голови Миколаївської ОДА Валентина Гайдаржи, депутата Миколаївської облради Федора Барни та очільників аеропорту – Філатова і Волошина.
Барна: «А тендер провести надо безотлагательно. Ты голова комиссии (тендерной)?»
Філатов: «Нет»
Барна: «А кто голова комиссии?»
Філатов: «Герой Украины (йдеться про Владислава Волошина, який був нагороджений недержавною нагородою «Народний Герой України»)
Барна: «Ну так чего ты боишься? (до Волошина). Сепаратистов не боялся, а тендер провести не можешь?»
Владислав Волошин: «Так там был враг понятен»
Барна: «Когда вас будут вызвать в прокуратуру, вы не говорите, что Барна приезжал и требовал тендер назначить. Поехали».
До речі, цікавий сам по собі фігурант розмови Федір Барна — депутат Миколаївської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка». Раніше, у червні 2016 року, місцеві миколаївські ЗМІ повідомляли про те, що Федір Барна погоджував своє і всієї фракції «БПП» голосування за надання гірничого відводу ТОВ «Південний кар’єр» для розробки родовища пісків «Вознесенське — 1» з людиною, яка зазначена в його телефоні як «Миша Мультик».Федір Барна справа
А у серпні 2017 року Юрій Луценко повідомив про затримання п`ятьох осіб, серед яких був і Михайло Титов, відомий у кримінальному світі як «Мультик». Його кримінальне угрупування у період з 2008 по 2017роки займалося викраденнями, рекетом, рейдерством, присвоєнням майна та державних коштів, а також встановлювало контроль над політичними партіями.
Більш детальніше про передісторію у розслідуванні Лохматова, яке вийшло у січні 2018 року:
Заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи у своєму дописі у мережі Facebook назвав розголос навколо загибелі Волошина «підлими маніпуляціями».
Паралельно з тим, медіа-юрист Тетяна Локацька повідомляє про спроби «порєшать» питання і вивести Савченко з-під удару:
Ця історія не закінчена і матиме своє продовження. Країна спостерігатиме за спробами мерзотників викрутитись і спроби ці, імовірно будуть брудними і навіть небезпечними для тих, хто намагатиметься говорити правду на широкий загал.
—