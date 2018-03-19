У неділю, 18 березня, в місті Миколаїв виконуючий обов`язки директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин вчинив самогубство. 29-річний військовий льотчик здійснив постріл з бойового пістолету.

Так, в офіційному повідомленні поліції йдеться про те, що постріл з сусідньої кімнати почула армия Волошина, яка також розповіла, що останні дні свого життя її чоловік перебував у тривожному стані і казав про неприємності на роботі. На місце подій прибули правоохоронці та медики, Волошина терміново направили до лікарні швидкої допомоги, де він і помер від отриманих ушкоджень. Пістолет марки ПМ, з якого було здійснено постріл, вилучений правоохоронцями та доправлений на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»).

Довідка:

Народний Герой України, герой російсько-української війни на Донбасі, колишній бойовий льотчик Владислав Волошин та його армия обидва уродженці Луганщини і разом з двома дітьми мешкали у Миколаїві, в орендованому житлі. У період – 2012 по 2016 роки Волошин служив пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. У 2014 році здійснював результативні бойові вильоти, яких у загальній кількості було 33. 29 серпня 2014 року літак Волошина був збитий ворожими силами, льотчик змушений був катапультуватись і опинився на окупованій території. Тим не менш, йому вдалося оминути блок-пости окупантів і вийти до позицій ЗСУ. Владислав Волошин був звинувачений російською пропагандою у нападі на малайзійський «Боїнг», однак, прокуратури Нідерландів і України спростували цю версію. Згодом, Волошин звільнився з армії, був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У мережі оприлюднені скріншоти листування Волошина у мессенджері Whats App, де він скаржиться співрозмовнику на тиск з боку голови Миколаївської ОДА Савченко і зауважує, що йому приходять суїцидальні думки. У листуванні йдеться про те, що Волошин розуміє, що пішов на злочин, затвердивши на вимогу чиновників обладміністрації тендерну оборудку.

Відомий миколіївський журналіст оприлюднив аудіо запис наради, на якій можна почути голоси схожі на заступника голови Миколаївської ОДА Валентина Гайдаржи, депутата Миколаївської облради Федора Барни та очільників аеропорту – Філатова і Волошина.

Барна: «А тендер провести надо безотлагательно. Ты голова комиссии (тендерной)?»

Філатов: «Нет»

Барна: «А кто голова комиссии?»

Філатов: «Герой Украины (йдеться про Владислава Волошина, який був нагороджений недержавною нагородою «Народний Герой України»)

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Барна: «Ну так чего ты боишься? (до Волошина). Сепаратистов не боялся, а тендер провести не можешь?»

Владислав Волошин: «Так там был враг понятен»

Барна: «Когда вас будут вызвать в прокуратуру, вы не говорите, что Барна приезжал и требовал тендер назначить. Поехали».

До речі, цікавий сам по собі фігурант розмови Федір Барна — депутат Миколаївської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка». Раніше, у червні 2016 року, місцеві миколаївські ЗМІ повідомляли про те, що Федір Барна погоджував своє і всієї фракції «БПП» голосування за надання гірничого відводу ТОВ «Південний кар’єр» для розробки родовища пісків «Вознесенське — 1» з людиною, яка зазначена в його телефоні як «Миша Мультик».

А у серпні 2017 року Юрій Луценко повідомив про затримання п`ятьох осіб, серед яких був і Михайло Титов, відомий у кримінальному світі як «Мультик». Його кримінальне угрупування у період з 2008 по 2017роки займалося викраденнями, рекетом, рейдерством, присвоєнням майна та державних коштів, а також встановлювало контроль над політичними партіями.

Більш детальніше про передісторію у розслідуванні Лохматова, яке вийшло у січні 2018 року:

Заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи у своєму дописі у мережі Facebook назвав розголос навколо загибелі Волошина «підлими маніпуляціями».

Паралельно з тим, медіа-юрист Тетяна Локацька повідомляє про спроби «порєшать» питання і вивести Савченко з-під удару:

-Ну власне ось і тільки маленький шматочок. Але це не дно. Сьогодні в ога вже вирішували питання заміни. Тобто ще не охолов, ще не поховали. Це перше. Керівництво ОДА дало команду — вирішуйте як хочете але щоб все порішали. Їздить з ога. Саме с##ка цинічне їздити і шукати телефон загиблого щоб загубити листування. Це ж тільки шматочок. Винними за схемою піарників призначать Гайдаржи, щоб дати людям крові і заспокоїти і ЗМІ. Тобто ми винні і ми довели. Більш ніж впевнена вже зникли відеозаписи візитів людей в кабінет Губера в Києві. Уже були спроби поїхати до родини і спробувати замовчати. Вже відбуваються спроби заткнути колектив. Все для порятунку рядового Губера. Далі мета перевести це все в ПТРС після ато і, як я і говорила, продовжити «будувати», — написала Локацька на своїй сторінці у Facebook.

Ця історія не закінчена і матиме своє продовження. Країна спостерігатиме за спробами мерзотників викрутитись і спроби ці, імовірно будуть брудними і навіть небезпечними для тих, хто намагатиметься говорити правду на широкий загал.

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