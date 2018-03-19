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В разгар шпионского скандала Россия заняла $4 млрд на Западе
19.03.2018 11:52
Внешний долг РФ после размещения вырос до 59,6 млрд долларов, или максимума с января 2014 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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